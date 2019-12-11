Trabzonspor'dan 83 kişiye suç duyurusu

Trabzonspor, kulüplerine örtülü ödenek ile para aktarıldığı yönündeki iddiayı dile getiren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Trabzonspor, kulübün resmi yayın organlarından şu açıklamayı yaptı:

Sosyal medya ve çeşitli basın yayın organları üzerinden kulübümüze “örtülü ödenek” vasıtasıyla “50 milyon Euro - 50 milyon dolar” gönderildiği şeklindeki yalanları sürekli gündeme getiren başta gazeteciler Serdar Ali Çelikler, Ahmet Ercanlar ve Feridun Niğdelioğlu olmak üzere 83 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 267. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde belirtilen fiillere aykırılıklarından dolayı Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Belli bir merkezden çıktığı apaçık ortada olan bu tür manipülatif ve yalan haberlerle kulübümüze saldıran bu kişilerin Yüce Türk Adaleti tarafından en doğru şekilde cezalandırılacağına olan inancımız tamdır.

Trabzonspor Kulübü bugüne kadar hiçbir şart altında illegal işlerin ortağı olmamış, doğruluk ve hakkaniyetin peşini bırakmamış, üstelik kimileri gibi bir günde değiştirilen yönetmeliklerle kurtarılmamıştır. Trabzonspor Kulübü, bu gibi durumlara kendini düşürecek kadar küçülmektense sınırlı imkanlar içinde çözüm üretmeyi, daha çok emek, özveri ve mücadele sergilemeyi koşulsuz bir şekilde tercih etmiştir.

Kulübümüze yönelik tüm bu yalan haberler için kalem oynatanlar iyi bilmelilerdir ki; Trabzonspor Kulübü gayriahlaki tutumları kendine yakıştırmayacak insanları temsil etmek gibi önemli bir misyona sahiptir. Karadeniz'den veciz bir söz ile ifade etmek gerekirse; muhannetin köprüsünden geçmek yerine dereye düşüp sele kapılmayı göze alan bizler, bu iftiralarla Trabzon ve Trabzonspor isminin lekelenmesine asla izin vermeyeceğiz.