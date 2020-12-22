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Trabzonspor'dan eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı

Trabzonspor, kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Trabzonspor'dan eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

Cenaze detaylarının belli olduğunda paylaşılacağı da kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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