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Trabzonspor’dan gollü prova

Yeni sezon hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçında TFF 1’inci Lig ekibi Ümraniyespor’u 5-3 mağlup etti.
Trabzonspor’dan gollü prova

Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı mücadeleye şu ilk 11 ile başladı: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray. Karadeniz temsilcisi maçın ikinci yarısında ise farklı bir 11 ile sahada yer aldı. Bordo mavililer ikinci yarıya, Arda, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Koita 11’i ile çıktı. 

Ümraniyespor’da ise teknik direktör Recep Uçar, Trabzonspor karşısında şu ilk 11’e şans verdi: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ 

Hazırlık maçında ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 51’inci dakikada Del Valle’nin ceza dışı sağ çaprazdan şutu üst direğe çarparak ağlarla buluştu ve Ümraniyespor 1-0 öne geçti. 54’üncü dakikada Peres’in ortasında Koita’nın kafa vuruşunda eşitlik sağlandı: 1-1. 61’in dakikada Bakasetas’ın korner vuruşunda Berat’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Trabzonspor skoru 2-1'e getirdi. 74’üncü dakikada Ümraniyespor bu kez maçta eşitliği yakalayan taraf oldu. Oğuz’un kullandığı korner vuruşunda Gökhan’ın arka diğere çevirdiği topta Fuat topu filelere gönderdi: 2-2. 79’uncu dakikada Del Valle’nin ortasında Fuat takımını yeniden öne geçirdi: 2-3. 82’nci dakikada Nwakaeme’nin ortasında Bakasetas’ın golüyle yeniden maça eşitlik geldi ve skor 3-3 oldu. 84’üncü dakikada Nwakaeme’nin ceza sahasına pasında Gervinho takımının 4’üncü golünü attı. Bakasetas’ın kullandığı kornerde Hugo’nun kafa vuruşu maçın skorunu belirledi. Trabzonspor mücadeleyi 5-3 kazandı.

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