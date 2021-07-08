Trabzonspor'dan kuvvet ve koordinasyon idmanı

İstanbul Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan bordo-mavililer sabah saat 10.30'daki idmanda, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde salonda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Akşam saat 18.00'deki antrenmanda ise oyuncular ısınma koşusunun ardından koordinasyon, teknik ısınma çalışmaları, 5’e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maçla son buldu. Bordo-mavililerde izinli Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Marek Hamsik ile kalçasında ağrı bulunan Salih Kavrazlı, idmanda yer almadı.

Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.