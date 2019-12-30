Trabzonspor'dan Ünal Karaman açıklaması

Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yolların ayrıldığı iddialarına dair Trabzonspor Başkan Yardımcısı Emin Kahraman'dan açıklama geldi.

Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Trabzonspor geçtiğimiz sezonun başından beri takımın başında olan Ünal Karaman ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Haber61'de yer alan habere göre Trabzonspor yönetiminden konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, Ünal Karaman ile yolların ayrıldığı iddialarına dair konuştu.

Emin Kahraman, “Bizim yönetim olarak hoca ile ilgili almış olduğumuz bir karar yok. Ama hocanın böyle bir düşüncesi varsa bunu zaten yarın açıklar zaten.” dedi.