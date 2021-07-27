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Trabzonspor'lu Nwakaeme: Hedefimiz sezona iyi başlamak

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme, yeni sezon değerlendirmesinde bulunarak, "Hedefimiz sezona iyi başlamak. İyi başlamanın yanında iyi de bitirebilmek. Kolay olmayacak" dedi.
Trabzonspor'lu Nwakaeme: Hedefimiz sezona iyi başlamak

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, yeni sezona iyi başlamak istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavili takımda 32 yaşındaki hücum oyuncusu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İstanbul'da sürdürdükleri 2021-2022 sezonu hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Nwakaeme, "Sezon öncesi kampımız gayet iyi gidiyor. Bir plan doğrultusunda ilerliyoruz ve iyi çalışıyoruz. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız da iyi çalışıyorlar. Bu sezon hedefimiz iyi başlamak. İyi başlamanın yanında iyi de bitirebilmek. Kolay olmayacak. Trabzonspor büyük bir takım. Büyük bir takımın hedefi her zaman kupalar kazanmaktır. Biz de bu doğrultuda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadroya dahil edilen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Gervinho ile ilgili soruya Anthony Nwakame, "Gervinho, çok yetenekli ve iyi bir oyuncu. Aramızda iyi bir iletişim var. Umuyorum beraber oynadıkça daha iyi olmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Yeni sezon öncesi bordo-mavili taraftarlara da çağrıda bulunan Nijeryalı oyuncu, "Ben taraftarları, onların beni özlediğinden daha çok özledim. Onların döneceği günü dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Nwakame, bir basın mensubunun "Futbol hayatını noktalamadan önce ne yapmak isterdin?" sorusunu, "Abimle futbol oynamak isterdim. Ronaldinho'ya karşı da bir maçta görev almak isterdim. Bunları yapmadan futbolu bırakırsam içimde burukluk kalır." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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