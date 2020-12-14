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Trabzonspor'un Avcı ile 4 haftası

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, ligin son 4 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan elde ederek maç başına 2 puan ortalamasıyla karşılaşmalarını oynadı.
Trabzonspor'un Avcı ile 4 haftası

Süper Lig'de 14 puanla 14. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçlarla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, milli maç arasında takımın başına getirilen Avcı ile daha fazla puan elde etti.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan elde ederek maç başına 2 puan ortalaması yakalarken, ligde de 14 puanla 14. sırada yer aldı.

Kalesinde sadece 1 gol gördü
İlk 8 haftada 15 golle Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımlarından biri olan Trabzonspor, son 4 haftada kalesinde sadece 1 gol gördü.

Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında gol yemezken, tek golü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kalesinde gördü.

Gol yollarında zorlanıyor
Teknik direktör Avcı ile kalesini gole kapatan Trabzonspor, hücumda ise zorluk çekiyor.

Ligin ilk 8 haftasında 10 gol atan bordo-mavililer, Avcı yönetimindeki 4 maçta rakip fileleri sadece 3 kez havalandırarak hücumda üretken olamadı.

Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla da son 4 sezonun en kötü hücum performansını gösterdi.

Karadeniz ekibi, söz konusu haftalar itibarıyla 2017-2018 sezonunda 23, 2018-2019'da 19, geçen sezon da 23 gol kaydetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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