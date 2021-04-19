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Trabzonspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 13 dış saha maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.
Trabzonspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada mağlup olmadı.

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 13 dış saha mücadelesinde rakiplerine boyun eğmedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 13 deplasman maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Dış sahada daha fazla puan topladı
Trabzonspor, bu sezon dış sahada 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 32 puan toplarken, iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, böylelikle deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplamayı başardı.

176 gündür yenilmiyor
Trabzonspor, bu sezon dış sahada tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra 14 dış saha maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak 176 gündür mağlup olmadı.

Dış sahadaki maçlar
Trabzonspor, ligin 2. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0, ligin 4. haftasında Gaziantep deplasmanından 1-1 beraberlikle dönerken, ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, ligin 8. haftasında da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise dış sahada MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi, Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile 0-0, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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