Trabzonspor'un yeni transferini duyurdu

Arjantin'in Estudiantes kulübü, Gaston Campi'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor, Gaston Campi transferinde mutlu sona ulaştı. Estudiantes'te forma giyen ve bir süredir bordo mavililerin gündeminde olan Campi'nin transferi resmen açıklandı.

Estudiantes kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaston Campi'ye Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçmesi ve transferini neticelendirmesi amacıyla Türkiye'ye gitmesine izin verildi." ifadelerine yer verildi.

Gaston Campi önümüzdeki saatlerde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak.