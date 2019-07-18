Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'yı satma şartı

Fransız ekibinin 15 milyon Euro ile satıştan yüzde 15 önerisi geri çevrilmişti. Yusuf gitmek için bastırınca Trabzonspor, Lille’e son sözünü söyledi: 20 milyon Euro bonservis, artı sonraki satıştan yüzde 20 pay. Ancak böyle veririz.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu her fırsatta bu sezon satmayacaklarını açıklasa da Lille’in Yusuf Yazıcı’dan vazgeçmemesi transfere yeni bir boyuta getirdi. İlk olarak milli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli öneren Lille’e Fırtına’dan olumsuz yanıt gelmişti.

Fransız ekibi bunun üzerine teklifini 15 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay olarak revize etti. Bu rakam da az bulundu ancak Yusuf Yazıcı’nın Lille’e gitmek istemesi nedeniyle Fırtına’dan karşı atak geldi.