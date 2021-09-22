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Trafiğe 8 ayda 820 bin 173 aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde 820 bin 173 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 27 bin 392 taşıtın kaydı silindi.
Trafiğe 8 ayda 820 bin 173 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 24 milyon 933 bin 974 oldu.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,7'sini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 95 bin 896 olarak belirlendi. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 48,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 30,6 ile motosiklet, yüzde 13,8 ile kamyonet, yüzde 4,1 ile traktör, yüzde 2,3 ile kamyon, yüzde 0,6 ile minibüs, yüzde 0,3 ile otobüs, yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 18 azaldı. Söz konusu ayda kayıt sayıları otobüste ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 15,6, motosiklette yüzde 3,5 artarken otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 23,4, kamyonette yüzde 23,3, traktörde yüzde 9,3 ve minibüste yüzde 6,4 azaldı.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azaldı. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 25, motosiklette yüzde 15,5 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 84,2, otobüste yüzde 38,2, minibüste yüzde 20,1, otomobilde yüzde 18,3, traktörde yüzde 16,1, kamyonette yüzde 2,9 geriledi.

Söz konusu ayda 799 bin 556 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan araçların yüzde 68,7'sini otomobil, yüzde 16'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini motosiklet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 46 bin 208 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

8 ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30 arttı
Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30 artarak 820 bin 173, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 14,4 azalarak 27 bin 392 oldu. Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 792 bin 781 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 452 bin 616 otomobilin yüzde 61,1'inin benzin, yüzde 24,9'unun dizel, yüzde 8,5'inin elektrikli veya hibrit, yüzde 5,5'inin LPG yakıtlı olduğu görüldü.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 547 bin 20 otomobilin ise yüzde 37,8'inin dizel, yüzde 36,1'inin LPG, yüzde 25,2'sinin benzin yakıtlı, yüzde 0,6'sının elektrikli veya hibrit olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Yılın 8 ayında trafiğe kaydı yapılan 452 bin 616 otomobilin yüzde 30,5'inin 1401-1500, yüzde 25,9'unun 1300 ve altı, yüzde 21,4'ünün 1301-1400, yüzde 15'inin 1501-1600, yüzde 6,1'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,6'sının rengi beyaz oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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