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Trafiğe ocakta 117 bin 313 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe ocak ayında 117 bin 313 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 866 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı ocakta 113 bin 447 arttı.
Trafiğe ocakta 117 bin 313 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 artarak 117 bin 313'e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 26,1 azalarak 3 bin 866'ya düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın ilk ayında 113 bin 447 arttı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 63,5'ini otomobil, yüzde 19,1'ini kamyonet, yüzde 8,9'unu motosiklet, yüzde 4,4'ünü traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini özel amaçlı ve yüzde 0,4'ünü otobüs oluşturdu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 37,5 arttı. Bu artış kamyonette yüzde 105,4, kamyonda yüzde 83,4, minibüste yüzde 53,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 45,7, otomobilde yüzde 36,7, otobüste yüzde 28,6 olarak gerçekleşti. Ocakta traktör kaydında yüzde 20,2 ve motosiklette yüzde 1 azalma oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların ocakta yıllık değişimlerine bakıldığında, traktörde yüzde 83,9, kamyonda yüzde 78,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 71,9, motosiklette yüzde 67,1, kamyonette yüzde 44,4, otomobilde yüzde 12,9 artış görülürken, minibüste yüzde 52,1 ve otobüste yüzde 28,6 azalış kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak sonu itibarıyla 24,3 milyon oldu
Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyon 245 bin 409'dan 24 milyon 256 bin 741'e yükseldi. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar
Devri yapılan toplam 462 bin 753 taşıtın yüzde 63,9'unu otomobil, yüzde 18,2'sini kamyonet, yüzde 5,8'ini motosiklet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 2,6'sını minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,1'i Fiat, yüzde 14'ü Renault, yüzde 9'u Volkswagen, yüzde 7,5'i Toyota, yüzde 7,4'ü Peugeot, yüzde 5,5'i Ford, yüzde 4,8'i Dacia, yüzde 4,3'ü Skoda, yüzde 3,9'u Citroen, yüzde 3,8'i Opel, yüzde 3,7'si Honda, yüzde 3,4'ü Mercedes-Benz, yüzde 3,3'ü Hyundai, yüzde 2,7'si Nissan, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 1,8'i Audi, yüzde 1,7'si Seat, yüzde 1,5'i BMW, yüzde 0,9'u Volvo, yüzde 0,5'i Jeep ve yüzde 2,1'i diğer markalardan oluştu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 otomobilin, yüzde 53'ü benzin, yüzde 35,9'u dizel, yüzde 5,7'si LPG yakıtlı, yüzde 5,4'ü elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 172 bin 111 otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 36,6'sı LPG, yüzde 24,6'sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,3'ü elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,3'ünün ise yakıt türü bilinmiyor.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 27,9'unun 1401-1500, yüzde 26,9'unun 1300 ve altı, yüzde 23'ün 1501-1600, yüzde 15,7'sinin 1301-1400, yüzde 5,5'inin 1601-2000, yüzde 0,5'inin de 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41'i beyaz, yüzde 29'u gri, yüzde 9,2'si mavi, yüzde 7,5'i kırmızı, yüzde 6,4'ü siyah, yüzde 2,1'i turuncu, yüzde 1,6'sı kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,3'ü yeşil renkli iken yüzde 2,3'ü diğer renklerden oluştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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