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Trafiği kapatıp yayalaştıralım

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ulus'taki bazı noktaların araç trafiğine kapatılıp yayalaştırılarak, güvenlik probleminin ortadan kaldırılması çağrısı yaptı. 
Trafiği kapatıp yayalaştıralım

Altındağ Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki Anadolu'nun Altın Elleri Sergisi'nde konuşan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, sergiye eserleriyle katkı sunan sanatçılara teşekkür etti. Konuşmasında sanatın ve sanatçının önemine dikkat çeken Ayvazoğlu Ulus, Hamamönü ve Ulucanlar gibi tarihi noktaların turizm yanı sıra sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de sıkça adını duyurduğunu kaydetti. 

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"KÜLTÜREL VE SANATSAL FAALİYETLERE İLGİ ARTMALI"

Düzenlenen kültürel ve sanatsal faaliyetlere daha çok sanatseverin gelmesini beklediklerini ifade eden Ayvazoğlu, "Tek bir eksiğimiz var. Daha fazla insan getirmek, insanları  buraya kanalize etmek için birtakım yöntem değişikliğine gitmek gerekiyor. Hakikaten burada (Altındağ) belediyemizin katkıları  var. Başımız gözümüz üstüne. Sanatçılarımızın, sanata değer veren insanlarımızın, bu işin erbabı olan kişilerin de ayrım yapmadan bu sanatsal faaliyetlere iştirak etmesini istiyoruz" dedi. 

"SANATSEVERLER GELEREK KATKI SUNMALI"

Ayvazoğlu, şunları söyledi: "Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak pek çok kültürel ve sanatsal faaliyeti destekliyoruz; ama yeterli gelmiyor. İnsanımızın da buraya bir katkı sunması gerekiyor. 
Eğer bir Başkent, burası bir merkez olarak biliniyor ve bu şekilde ifade ediliyorsa kültürün otomatikman konusudur tabiki turizm de konusu olması gerekiyor.
Bu mekanların daha gezilebilir, daha ulaşılabilir ve daha çok ziyaretçilerin geleceği mekanlara dönüşmesini temenni ediyoruz."

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DİKKAT ÇEKEN ULUS ÖNERİSİ 

Binlerce yıldır birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Altındağ'daki Ulus semtiyle ilgili dikkat çeken bir öneride bulunan Ayvazoğlu, "Özellikle Ulus'umuzun artık belli noktalarının araçlardan arındırılmış daha fazla yayalara bırakılmış görüntüsüyle beraber, güvenliğinin daha net bir şekilde sağlandığı mekanlara dönüştürülmesi gerekiyor" dedi. 

Osman Akdoğan/İLKSAYFA 

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