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Trafik cezasının parasını isteyince öldürmüş

Adana'da, sokak ortasında Ali Ardağlı’yı (24) bıçaklayarak öldüren Muhammet K. (24) ile ağabeyi V.K. (26) polis tarafından yakalandı. Muhammet K.'nin, Ardağlı'yı, ağabeyi V.K. nedeniyle yediği trafik cezasının parasını istediği için öldürdüğü ortaya çıktı
Trafik cezasının parasını isteyince öldürmüş

Olay, 9 Aralık akşamı, Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2017 yılında Ali Ardağlı’nın otomobilini ödünç alan arkadaşı V.K.'ya trafik cezası yazıldı. Ardağlı, trafik cezasını ödemesi için V.K.’ye baskı yapmaya başladı. Cezayı ödemek zorunda kalan Ardağlı, V.K.’den parasını istedi. İkili arasında husumet oluştu. Ardağlı, 2 gün önce V.K.’nin kardeşi Muhammet K.'yi arayarak, parayı istedi. Buluşan Ardağlı ile Muhammet K. arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Ardağlı, yanındaki tabancayı ateşledi. Yara almadan kurtulan Muhammet K. ise Ali Ardağlı’yı göğsünden bıçakladı. Muhammet K. kaçarken, Ardağlı çevredekiler tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet K. ile ağabeyi V.K.’yi dün yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Muhammet K. ifadesinde, “Ağabeyimden sürekli para istiyordu. Beni yanına çağırıp silahla tehdit etti. Boğuşurken, bir anda kanlar içerisinde yerde kaldı”dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen kardeşlerde Muhammet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, V.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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