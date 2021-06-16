Trafik eğitimi yeniden başladı

Etimesgut Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı eğitimleri yeniden başladı.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, temel trafik kurallarının anlatıldığı derslerin ardından eğitim parkındaki özel araçlarla tur attılar, görerek, deneyerek, yaşayarak trafik kurallarını öğrenen çocuklar eğitimlerinin ardından sertifikalarını alıyorlar.

Eryaman Göksu Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı içerisinde kurulan trafik eğitim parkında, görevliler eşliğinde ders gören çocuklar büyük heyecan yaşadılar.

Çocuklara önce teorik trafik bilgileri görsellerle anlatıldı. Daha sonra eğitim araçlarına binen çocuklar emniyet kemerlerini taktılar. Son kontrolleri görevliler tarafından yapılan çocuklar, gaza basarak parkurda tur attılar. Görevliler, çocuklara yaya geçitlerinden geçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirdiler.

UYGULAMALI EĞİTİM

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, trafik eğitiminin de çocuk yaşta verilmesi gerektiğini belirterek " Trafik eğitim parkımızda çocuklarımız trafik kurallarını 2 aşamalı olarak öğreniyorlar. Pandemi dolayısıyla bir süre kapalı olan Trafik Eğitim parkımız, Pandemi kuralları çerçevesinde yeniden başladı. Hem dersliklerde eğitim alıyorlar, hem de öğrendiklerini sahada uygulama imkanı buluyorlar. Bütün okullarımız belirli bir plan dahilinde bu parktan yararlanmaktadır. İlçemizdeki bütün çocuklarımızın trafik eğitimi almasını hedefliyoruz" dedi.

