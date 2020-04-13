Trafik kazası sonrası sosyal mesafeli tartışma

Karabük’te şerit ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, sürücüler sosyal mesafeye dikkat ederek dakikalarca tartıştı.

Karabük'ün Eskipazar istikametine 06 BD 1973 plakalı otomobili ile seyreden Dursun Düztepe, aynı istikamette önünde seyreden Ekrem Akkaya idaresindeki 78 AAD 656 plakalı otomobil bir anda şerit değiştirmesi sonucu çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 88 yaşındaki Durdu Düztepe yaralandı.

SOSYAL MESAFELİ TARTIŞMA

Kaza sonrası yaralı yaşlı kadın olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aldığı seyahat izin belgesi ile annesini köye getirdiğini söyleyen, otomobil sürücüsü Dursun Düztepe, şerit ihlali yaptığını söylediği diğer otomobil sürücüsü ile dakikalarca sosyal mesafeyi de koruyarak tartıştı.

KURAL HATASINI ANLATMAYA ÇALIŞTI

Zaman zaman polis ve jandarmanın araya girerek sakinleştiremeye çalıştığı Düztepe, hem ekiplere kendinin suçsuzluğunu ispatlamaya hem de diğer sürücüyle, kural hatası yaptığından dolayı tartışmasını sürdürdü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.