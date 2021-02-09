Trafik kazası yapan kızını göremeyince sinir krizi geçirdi

AKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Hasas Mahallesi Hasas Kavşağında meydana geldi. Hasan Türker (19) yönetimindeki 68 KY 346 plakalı otomobil, kavşakta Ayşe Parlak (25) yönetimindeki 68 AAB 551 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Ayşe Parlak ve Hasan Türker, Türker’in yakınları İlknur Türker (44), Esra Türker (44), Elif Türker (23) Türker ve Fatih Selim Ok yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen anne Meryem Koçak, kızının aracının başında sinir krizi geçirdi. Kızının durumunu 112 görevlerine soran anne Koçak. ''Kızıma ne oldu? Bana kızımı gösterin'' diyerek ağladı. Kızının durumunun iyi olduğunu belirtilen sağlık görevlileri Meryem Koçak'ı güçlükle sakinleştirdi.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazanın olduğu kavşak üzerinde toplanan kalabalık, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kazayı izledi. Polis ekipleri biriken kalabalığı uyararak dağıttı.