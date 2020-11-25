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Trafik kazasının ardından çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı

EDİRNE'de, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan H.A.'nın arkadaşları, otomobil sürücüsü O.T.'yi darbetti. Polis arbedeyi güçlükle sonlandırırken, 2 kişi gözaltına alındı.
Trafik kazasının ardından çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı

Kaza, Karaağaç Mahallesi kara yolu üzerindeki İki Köprü mevkisinde meydana geldi. H.A., kullandığı 22 ED 854 plakalı motosiklet ile Edirne yönüne giderken, karşı yönden gelen O.T. yönetimindeki 22 AU 419 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.A. yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından tedavisi için ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

YARALI YAKINLARI OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ DÖVDÜ

Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı motosiklet sürücüsü H.A.'nın arkadaşları, otomobil sürücüsü O.T.'yi tekme- tokat darbetmeye başladı. Bu sırada araya giren polis ekipleri O.T.'yi kurtarıp, kalabalığı güçlükle dağıttı. O.T.'nin şikayeti üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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