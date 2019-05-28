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Trafik magandası yakalandı

Pendik'te bir kavşakta lüks otomobiliyle yol kesip drift yaparken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan trafik magandası sürücü C.S. polis tarafından yakalandı. Sürücüye 5 bin 10 TL ceza kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el kondu.
Trafik magandası yakalandı

Pendik'te bir kavşakta trafik ışıklarının araçlara kırmızı yanmasını fırsat bilerek lüks otomobiliyle drift yapan sürücünün görüntüsü sosyal medya üzerinde yayılmıştı. Görüntülerde çevredekilerin korkulu bakışları arasında araç sürücüsünün otomobilini yanlama denilen drift hareketiyle kavşağın içinde dakikalarca döndürdüğü görülmüştü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı  Sivil Trafik polisleri tarafından görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma sonrası,  lüks otomobilin sürücüsü C.S. yakalandı. Trafik magandası sürücü C.S.'ye  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın,karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesine istinaden 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

Ayrıca C.S.'nin ehliyeti 60 gün süre ile geri alındı. C.S. bu 60 günlük sürenin ardından sürücü belgelerini teslim alabilmek için “psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını” belgelemek zorunda kalacak. Şüpheli daha sonra hakkında adli işlem yapılmak üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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