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Trafik magandasıyla tokalaşan polis açığa alındı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran zanlı ile karakol girişinde tokalaşan karakol amiri hakkında soruşturma başlatıldı.
Trafik magandasıyla tokalaşan polis açığa alındı

İstanbul Pendik'te, yanında hamile eşi bulunan Yunus Emre Bahçıvan, Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in saldırısına uğradı.

Magandalar; aracı tekmeledi, kaputun üzerine çıkıp zıpladı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Olayın ardından şikayet üzerine karakola giden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, karakol kapısında polis memurları tarafından elleri sıkılarak karşılandı. Tokalaşma görüntüleri kamuoyunda ayrıca tepki çekti.

AÇIĞA ALINDI

Daha sonra da şahısların karakola girişi sırasında çekilen görüntüler nedeniyle Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak idari soruşturma başlatıldı.

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