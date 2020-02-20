  • BIST 119.196
  • Altın 314,968
  • Dolar 6,0829
  • Euro 6,5622
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -3 °C
»

Trafik polisine araba çarptı

Denizli'de bir araç, önce kontrol için durdurulan kamyonete ardından evrak kontrolü yapan trafik polisine çarpması sonucu 1 polis yaralandı.
Trafik polisine araba çarptı

Denizli-Antalya karayolu Tavas Kavşağı yakınlarında, yolda alkol, hız kontrolü ve emniyet kemeri gibi denetimler gerçekleştirmek için gerekli tedbirleri aldıktan sonra uygulamaya başlayan trafik polislerinden Erkan T., T.Ç. idaresindeki 45 FP 881 plakalı kamyonette evrak kontrolü yapmaya başladı.

UYGULAMA NOKTASINI FARKETMEDİ

Bu sırada uygulama noktasına fark etmeyen O.Y., 20 U 0353 plakalı otomobili ile önce kamyonete ardından polis memuru Erkan T.’ye çarptı.

1 POLİS YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan trafik polisi Erkan T. yere düşerek yaralandı. Polise ilk müdahaleyi önce meslektaşları yaparken, ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Erkan T., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Erkan T.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirilirken, sürücü O.Y. de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölü sayısı 2120 ye çıktı20 Şubat 2020 Perşembe 07:21
  • Bahoz Erdal'ın koruması olan terörist teslim oldu20 Şubat 2020 Perşembe 07:19
  • "İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak"20 Şubat 2020 Perşembe 07:18
  • İstanbul'a yağış uyarısı!20 Şubat 2020 Perşembe 07:17
  • Pentagon'dan İdlib açıklaması20 Şubat 2020 Perşembe 07:15
  • Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı20 Şubat 2020 Perşembe 07:14
  • Bartın'da fabrika yangını20 Şubat 2020 Perşembe 07:13
  • Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu20 Şubat 2020 Perşembe 07:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş dünyasına Özbekistan çağrısı19 Şubat 2020 Çarşamba 19:25
  • Osman Kavala tutuklandı19 Şubat 2020 Çarşamba 18:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti