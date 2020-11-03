Trafik sorununun çözümü için harekete geçildi

İstanbul ve Eskişehir Yolu’nu birbirini bağlayan Şaşmaz Bulvarı’ndaki trafiği çözmeye yönelik iki kavşak yapımı için Ankara Büyükşehir Belediyesi bugün ihaleye çıkıyor.

Başkent’in iki büyük yolu İstanbul ve Eskişehir Yollarını birbirine bağlayan Şaşmaz Bulvarı’nda özellikle mesai giriş çıkış saatlerinde oluşan trafiği yoğunluğunu çözmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Belediye, Şaşmaz Bulvarı’nı kesen 2373. Ve 2374. Caddelere iki adet köprülü kavşak yapımı için bugün ihaleye çıkıyor. Kavşaklar tamamlandığında sanayi içerisindeki trafiğin rahatlaması ve Ümitköy ile Batıkent arasındaki trafiğin hızlanması planlanıyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELİYOR

Başkent’in her iki batı bölgesinde nüfusun artması Şaşmaz Bulvarı’nın da doğal olarak hayli artırdı. Özellikle akşam ve sabah mesai giriş çıkış saatlerinde sanayi içerisinde trafik durma noktasına geliyor ve zaman zaman kazalar yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) ile Dumlupınar Bulvarı(Eskişehir Yolu)’nu birbirine bağlayan Şaşmaz Bulvarı’nda sağlı sollu dükkanların, bankaların bulunması park eden araçlar da trafiğin artmasında büyük rol oynuyor.

ÜMİTKÖY BATIKENT ARASI HIZLANACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla başlatılması planlanan Şaşmaz Bulvarı üzerindeki iki köprülü kavşak inşaatı aynı zamanda Batıkent, Ümitköy arasındaki ulaşımı da hızlandıracak. İstanbul Yolu’ndan ya da Eskişehir Yolu’ndan ilerleyen araçlar trafiğe takılmadan Ümitköy ve Batıkent yönüne rahatça ilerleyebilecek.

ÜSTÜ 2 GİDİŞ-2 GELİŞ OLACAK

Şaşmaz Kavşağı’nda meydana gelen yığılmaları önleyecek projeyle geçişler daha güvenli hale gelecek, anayol üzerindeki sağa ve sola dönüşler kontrollü sağlanmış olacak. Köprü üstü 2 gidiş-2 geliş olarak yapılacak proje kapsamında sanayi dönüşlerinin yapılacağı yan yollar da 2 şerit olarak hizmet verecek. Bölgenin sanayi alanı olması ve İstanbul Yolu güzergahını Eskişehir Yolu’na bağlayan hat üzerinde olması nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu böylece hem azalacak hem de köprülü kavşaklar sayesinde kesintisiz trafik akışı ve konforlu sürüş sağlanacak.

SANAYİ ÇALIŞANLARINDAN TEŞEKKÜR

Gerek güzergahı kullanan sürücüler gerekse sanayi çalışanları ile bölge esnafı, yıllardır kangrene dönüşen trafik sıkışıklığını iki köprülü kavşak projesiyle kısa sürede çözecek projeye mutlu olduklarını söylediler. Ankara Oto Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Aydın Baştaş, “Buraya yapılması planlanan köprülü kavşakları istiyoruz. Günün belirli saatlerinde buralarda yığılmalar oluyor. Trafik sıkışıyor, kazalar oluyor. Köprülü kavşaklarla bu sıkışıklığın giderilmesi hem esnafımızı hem de bu yolu kullananları çok rahatlatır.” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA