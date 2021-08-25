Trafikte akılalmaz görüntü: Otomobil kullanan çocuk kamerada

Bağcılar'da, seyir halindeki otomobilin direksiyonunda çocuk olduğunu görenler şaşkına döndü. Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikte tehlike saçtığı anlar, başka otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.