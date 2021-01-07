  • BIST 1.507
  • Altın 449,514
  • Dolar 7,2703
  • Euro 8,9427
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Trafikte cep telefonu ile elde tutup hoparlörden konuşmak suç mu?

Araç kullanırken veya ışıkta beklerken kulağa dayamadan elde tutarak cep telefonu ile konuşmak, ceza gerektirir mi? Araç kullanırken kulağa dayamadan hoparlörünü açıp cep telefonu ile konuşmak trafik kural ihlali mi?
Trafikte cep telefonu ile elde tutup hoparlörden konuşmak suç mu?

Başkent’te bir vatandaşa gelen trafik cezası tartışma konusu oldu.

Cezanın tartışma konusu olmasının nedeni ise, nedeni.

Vatandaşa gelen cezada “ihlal” açıklaması olarak “Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak” ifadesi yer alıyor. 

Vatandaşa bu nedenle 288 TL trafik kural ihlali cezası kesilmiş. 

Sözkonusu araç sürücüsü vatandaş, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken, cep telefonunu hoparlörünü açıp, kulağına dayamadan elinde tutarak konuştuğunu, bunun trafik ihlali sayılması karşısında şaşkınlık duyduğunu söylüyor.

Nitekim gelen trafik cezasında “ihlalin yeri” olarak “Kazım Karabekir Cd. Hipodrom  Cd. Kavşak” ifadesinin yer alması, sürücüyü doğruluyor.

caaaa.jpg

Bu durum “Kişinin araç kullanırken veya kırmızı ışıkta dururken, kulağa dayamadan elde tutarak cep telefonu ile konuşması, suç mudur, ceza gerektirir mi? Araç kullanırken veya ışıkta, kavşakta durmuş halde iken kulağa dayamadan hoparlörünü açıp cep telefonu ile konuşmak trafik kural ihlali midir? Kişinin araç telefonundan konuşması da trafik ihlali midir” gibi soruları gündeme getirdi.

Vatandaşlar Emniyet'e bağlı trafik polisleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği yetkililerinden bu konularda bilgi bekliyor.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu sokak ortasında bacağından vurdu06 Ocak 2021 Çarşamba 19:15
  • Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 1 tabla yüzük çalan şüpheli yakalandı06 Ocak 2021 Çarşamba 18:42
  • Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı06 Ocak 2021 Çarşamba 18:34
  • Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili gözaltılar06 Ocak 2021 Çarşamba 18:32
  • İstanbul'da gasp yaptı, kiraladığı araçla Sakarya'ya dönünce yakalandı06 Ocak 2021 Çarşamba 18:31
  • Balıkesir'de kuyumcu soydular, Manisa'da yakalandılar06 Ocak 2021 Çarşamba 17:40
  • Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava ile 'Soruşturmaya FETÖ müdahalesi' davası birleştirildi06 Ocak 2021 Çarşamba 15:23
  • Gazeteciler Yıldız ve Dükel hakkındaki davada birleştirme kararı06 Ocak 2021 Çarşamba 13:38
  • Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında06 Ocak 2021 Çarşamba 10:28
  • Köprüye çıkan genç kadın intihar girişiminde bulundu05 Ocak 2021 Salı 23:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti