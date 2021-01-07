Trafikte cep telefonu ile elde tutup hoparlörden konuşmak suç mu?

Araç kullanırken veya ışıkta beklerken kulağa dayamadan elde tutarak cep telefonu ile konuşmak, ceza gerektirir mi? Araç kullanırken kulağa dayamadan hoparlörünü açıp cep telefonu ile konuşmak trafik kural ihlali mi?

Başkent’te bir vatandaşa gelen trafik cezası tartışma konusu oldu.

Cezanın tartışma konusu olmasının nedeni ise, nedeni.

Vatandaşa gelen cezada “ihlal” açıklaması olarak “Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak” ifadesi yer alıyor.

Vatandaşa bu nedenle 288 TL trafik kural ihlali cezası kesilmiş.

Sözkonusu araç sürücüsü vatandaş, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken, cep telefonunu hoparlörünü açıp, kulağına dayamadan elinde tutarak konuştuğunu, bunun trafik ihlali sayılması karşısında şaşkınlık duyduğunu söylüyor.

Nitekim gelen trafik cezasında “ihlalin yeri” olarak “Kazım Karabekir Cd. Hipodrom Cd. Kavşak” ifadesinin yer alması, sürücüyü doğruluyor.

Bu durum “Kişinin araç kullanırken veya kırmızı ışıkta dururken, kulağa dayamadan elde tutarak cep telefonu ile konuşması, suç mudur, ceza gerektirir mi? Araç kullanırken veya ışıkta, kavşakta durmuş halde iken kulağa dayamadan hoparlör ünü açıp cep telefonu ile konuşmak trafik kural ihlali midir? Kişinin araç telefonundan konuşması da trafik ihlali midir” gibi soruları gündeme getirdi.

Vatandaşlar Emniyet'e bağlı trafik polisleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği yetkililerinden bu konularda bilgi bekliyor.



