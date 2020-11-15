  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında

Bursa’da kamyonetin arkasına bağlanıp trafikte koşturulan deve, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı Angel's Farm Sanctuary’de koruma altına alındı.
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında

Bursa'da, 14 Ekim günü akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda 16 ACM 893 plakalı kamyonetin arkasında koşturulan deveyi görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ve Yıldırım devriye ekipleri kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. Trafikteki sürücüler, durumu fark edip aracın önünü keserek polisin gelmesini bekledi. Gelen polis ekipleri, sürücü Ahmet J.’yi araçtan indirip, deveyi de bağlı olduğu yerden çözdü.

'KESMEYE GÖTÜRÜYORDUM'

Ekipler yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücüye sahibi olduğu deveyi neden bağladığını ve sürüklediğini sordu. Ahmet J.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Deveyi kesmeye götürüyorum, o yüzden kamyonetin arkasına bağladım" dediği öğrenildi. Polis ekipleri, sürücü Ahmet J.’ye hayvana eziyet etmek suçundan adli işlem yaparken, trafiği tehlikeye sokmak suçundan ise 8 bin 500 lira para cezası kesti. Ayrıca Ahmet J.’ye ait kamyonet de çekiciyle trafik otoparkına çekilerek bağlandı.

1 AY SONRA YENİ YERİNDE

Ekipler, kamyonetin arkasına bağlanarak kilometrelerce sürüklenen deveyi Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri tarafından 'Garip' ismi verilen deve, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı Angel's Farm Sanctuary’de koruma altına alındı.

HALUK LEVENT: GÜLLÜ VE ÇAMUR ARKADAŞLARININ YANINDA

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, devenin son durumuna ilişkin müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Levent, “Geçtiğimiz günlerde Bursa’da bir aracın arkasında görüntülenmişti bu deve. Ağır yara almıştı. Kilometrelerce sürüklenmişti. Bu devemiz artık Güllü ve Çamur arkadaşlarının yanında. Artık huzur içinde mutlu mutlu Ferdinand’ın çiftliği Angels Farm’da” ifadelerine yer verdi.

Çiftlik hayvanları barınağı tarafından yapılan açıklamada da 1 aydır devenin takibinin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Dünyanın en tehlikeli yolu’ndan geçmek cesaret istiyor15 Kasım 2020 Pazar 09:59
  • SMA hastası 'Umut' bebek için kermes 15 Kasım 2020 Pazar 09:49
  • Dünyada sadece Burdur Gölü'nde, tamamen yok olmak üzere15 Kasım 2020 Pazar 09:47
  • Bağışlanan saçlarla lösemili çocuklar için peruk tasarlıyor15 Kasım 2020 Pazar 09:45
  • Arkadaşlarıyla alkol alırken çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü 15 Kasım 2020 Pazar 09:44
  • Cinnet geçiren kişi beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı15 Kasım 2020 Pazar 09:44
  • Türkiye ve dünya gündemi15 Kasım 2020 Pazar 09:22
  • Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon15 Kasım 2020 Pazar 09:21
  • Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem15 Kasım 2020 Pazar 09:21
  • Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir tutuklama15 Kasım 2020 Pazar 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti