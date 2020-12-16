Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu

Ankara'da trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak ilerleyen sürücü, 3 ayrı kazaya neden oldu.
16 Aralık 2020 Çarşamba 09:45
Olay, Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana geldi. 06 AG plakalı otomobille yarıştığı belirtilen 06 ATA 351 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atınca arkasından gelen araçların sürücülerinin dikkatini dağıttı. Aynı yöne giden 3 araç, refüje çıktı. Kazaya neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı.
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