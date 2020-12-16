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Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu

Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu
Ankara'da trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak ilerleyen sürücü, 3 ayrı kazaya neden oldu.

Olay, Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana geldi. 06 AG plakalı otomobille yarıştığı belirtilen 06 ATA 351 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atınca arkasından gelen araçların sürücülerinin dikkatini dağıttı. Aynı yöne giden 3 araç, refüje çıktı. Kazaya neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı.

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