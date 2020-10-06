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Trafikte 'sıkıştırma' kavgası: 1 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde istirahatlı polis memuru F.E., trafikte tartıştığı ve kendisine bıçak çektiği öne sürülen A.T.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
Trafikte 'sıkıştırma' kavgası: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İstirahatlı polis memuru F.E. ile A.T. arasında trafikte sıkıştırma iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.T.'nin, otomobilinde ailesiyle olduğu belirtilen F.E.'ye bıçak çekmesi üzerine olay büyüdü. F.E., belindeki beylik tabancasını çıkartıp, kendisine bıçak çektiği öne sürülen A.T.'yi yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis memuru F.E., gözaltına alındı.

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