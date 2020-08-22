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Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, dün akşam Hadımköy-İstanbul Caddesi, Ömerli Mahallesi mevkisinde 06 GE 6303 plakalı aracın sürücüsü D.A. ile 34 PML 55 plakalı minibüsün sürücüsü M.E.U. yol verme nedeniyle tartıştı. 

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan M.E.U, diğer aracın önünü keserek durdurdu. İkili arasında yaşanan kavgada M.E.U, D.A'yı bıçakla sırtından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu D.A. sevk edildiği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

D.A'nın hastanede verdiği ilk ifadesinde kendisini yaralayan kişinin, olay sonrası aracının anahtarını, ruhsatını ve 30 bin lirasını alarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan 20 yaşındaki M.E.U'nun yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kanuna aykırı çakar lamba taktığı belirlenen minibüse ise incelenmek üzere el konuldu.

Kasten yaralama ve silah kanununa muhalefetten 6 suç kaydı bulunan şüpheli M.E.U. hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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