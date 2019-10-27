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Trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan oldu

Trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan oldu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akülü tekerlekli sandalyeyle yolun karşına geçmeye çalışırken zorlanan engelliye, trafik polisleri araçla kalkan olarak yardımcı oldu.

Kızıltepe ilçesindeki Dedeman Kavşağı'nda akülü tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçmek isteyen engelli, karayolunda geçen araçların kendisine yol vermemesiyle güçlük çekti. Engellinin güçlük çektiğini fark eden trafik polisleri, yardım girişiminde bulundu. Engellinin kullandığı tekerlekli sandalyenin yanına gelen ekipler, polis aracı eşliğinde engelliyi yolun karşısına geçmesini sağladı. 

Polis ekiplerinin engelliye yaptığı bu girişim görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. 

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