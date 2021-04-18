Trafo patladı, 2 ilçe elektriksiz kaldı; patlama anı kamerada 

Denizli'de trafoda meydana gelen patlama nedeniyle Acıpayam ve Çameli ilçelerine elektrik verilemedi. Trafonun patladığı anlar, cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Denizli'de dün etkili olan fırtına sırasında Alaaddin Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın ardından Acıpayam ve komşu ilçe olan Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı. Patlama sırasında çıkan alevler ve kıvılcımlar korku yaratırken, olay anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparak arızayı giderdi.