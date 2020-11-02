Trafolar sanat eserine dönüştü

Altındağ'daki elektrik trafoları sanat eserlerine dönüşüyor. Trafo duvarları, özenle boyanarak kent estetiğine uygun hale getiriliyor.

Kötü görüntü oluşturan elektrik trafolarının gerçekleştirilen çalışmalarla kent estetiğine uygun hale getirildiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Elektrik trafolarının gri ve sıkıcı görüntüsüne son vermek istedik. Bu nedenle arkadaşlarımız duvarları renklendirmeye, resimlerle süslemeye başladılar. İlk olarak yaptığımız çalışma çok beğenildi. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Biz de bunu daha fazla alana yayalım dedik. Şimdi merkezi alanlarda bulunan diğer trafolarda da benzer şekilde bir çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi.

GRİ DUVARLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞÜYOR

Altındağ'a hem yatırım, hem de sanatsal anlamda renk katmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Bir elektrik trafosunun gri ve dikkat çekmeyen duvarı, sanatsal bir çalışmayla rengarenk, sımsıcak bir tabloya dönüşüyor, görenlere keyif veriyor. Trafolar adeta birer tablo oluyor. Altındağ Belediyesi olarak, sanatın toplumun her alanında görünür olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.