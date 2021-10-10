  • BIST 1.398,000
  • Altın 505,61
  • Dolar 8,9300
  • Euro 10,3300
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Traktör ardında sürüklenen köpeği sahibi bağlamış; sürücü serbest

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktörün arkasına bağlanan köpeği sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınan H.Ö., serbest bırakıldı. H.Ö., ifadesinde hayvandan haberi olmadığını, durumu fark edince ipi çözdüğünü söyledi.
Traktör ardında sürüklenen köpeği sahibi bağlamış; sürücü serbest

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör römorkuna bağlanan köpeğin sürüklendiğini gören bir kişi, cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, köpeğin hareketsiz şekilde sürüklendiği, çeken kişinin yanındaki arkadaşının ise "Bu adamı iyi çek. Köpeği çeke çeke öldürdü. Yanından geçerken yüzünü de çek. Herkes görsün bu adamı" dediği duyuluyor.

Sosyal medyada da büyük tepki toplayan görüntüleri inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ö.’yü gözaltına aldı. H.Ö., ifadesinde köpeğin traktör arkasına bağlandığından haberi olmadığını, gördüğünde ipini çözüp su verdiğini ve serbest bıraktığını söyledi. H.Ö.'nün ifadesinin ardından ekipler, köpeğin sahibine ulaştı. Tarlada çalıştığı sırada güneşten korumak için köpeği traktöre bağladığını belirten sahibi, aracın hareket ettiğini fark etmediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ümraniye'de tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmelediler10 Ekim 2021 Pazar 20:35
  • Park halindeki midibüs alev alev yandı10 Ekim 2021 Pazar 19:37
  • 4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti10 Ekim 2021 Pazar 18:40
  • Hakkari'de, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi10 Ekim 2021 Pazar 18:39
  • Ceset şüphesiyle kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı10 Ekim 2021 Pazar 18:38
  • Domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi; o anlar kamerada10 Ekim 2021 Pazar 17:42
  • Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Bu şehrin insanı gerginlikten çok çekti10 Ekim 2021 Pazar 17:41
  • Traktör ardında sürüklenen köpeği sahibi bağlamış; sürücü serbest10 Ekim 2021 Pazar 17:41
  • Sakarya'nın coğrafi işaretli 'bal kabağı'nın tarladan sofraya yolculuğu başladı10 Ekim 2021 Pazar 12:42
  • Mersin'deki 'Karaduvar Balık Festivali'nde 7 ton balık dağıtıldı09 Ekim 2021 Cumartesi 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti