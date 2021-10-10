Traktör ardında sürüklenen köpeği sahibi bağlamış; sürücü serbest

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktörün arkasına bağlanan köpeği sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınan H.Ö., serbest bırakıldı. H.Ö., ifadesinde hayvandan haberi olmadığını, durumu fark edince ipi çözdüğünü söyledi.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör römorkuna bağlanan köpeğin sürüklendiğini gören bir kişi, cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, köpeğin hareketsiz şekilde sürüklendiği, çeken kişinin yanındaki arkadaşının ise "Bu adamı iyi çek. Köpeği çeke çeke öldürdü. Yanından geçerken yüzünü de çek. Herkes görsün bu adamı" dediği duyuluyor.

Sosyal medyada da büyük tepki toplayan görüntüleri inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ö.’yü gözaltına aldı. H.Ö., ifadesinde köpeğin traktör arkasına bağlandığından haberi olmadığını, gördüğünde ipini çözüp su verdiğini ve serbest bıraktığını söyledi. H.Ö.'nün ifadesinin ardından ekipler, köpeğin sahibine ulaştı. Tarlada çalıştığı sırada güneşten korumak için köpeği traktöre bağladığını belirten sahibi, aracın hareket ettiğini fark etmediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.