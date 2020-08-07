  • BIST 1.054
  • Altın 472,293
  • Dolar 7,1990
  • Euro 8,4811
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 34 °C
»

Traktör kazasında yaralanan Anıl Bilal, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, 8 gün önce babasının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan Anıl Bilal Balcı (8), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
Traktör kazasında yaralanan Anıl Bilal, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 30 Temmuz günü, Serdivan ilçesine bağlı Yukarıdereköy Mahallesi’nde meydana geldi. Kaan Balcı'nın kullandığı 54 ZM 090 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, Kaan ve oğlu Anıl Bilal Balcı devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle Kaan Balcı traktörün altından çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmaya çevredekilerin de verdiği destekle Anıl Bilal Balcı da traktörün altından çıkarıldı. Baba ve oğlu, yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Kaan Balcı tedavisinin ardından taburcu edilirken, 8 gündür tedavi gören Anıl Bilal Balcı, bugün yaşam savaşını kaybetti.

Anıl Bilal Balcı'nın cenazesi, Yukarıdereköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜDKİYEB:Nüfus başına bir küçükbaş hayvan hedefine yaklaşıyoruz07 Ağustos 2020 Cuma 17:26
  • Traktör kazasında yaralanan Anıl Bilal, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti07 Ağustos 2020 Cuma 17:24
  • 'Fatih Sultan Mehmet Müzesi' için 19 kişilik bilim kurulu oluşturuldu07 Ağustos 2020 Cuma 17:23
  • Diş hekimininden parasını geri istedi alamayınca da saldırdı07 Ağustos 2020 Cuma 17:22
  • Poşetteki boya kutusu, bomba korkusu yaşattı07 Ağustos 2020 Cuma 17:22
  • Kalp krizi geçiren Antalya Barosu Başkanı'nın durumu iyi07 Ağustos 2020 Cuma 17:21
  • Otomobilinin lastiği patlatıp 43 bin lirasını çaldılar07 Ağustos 2020 Cuma 17:20
  • Arabulucu, Bilirkişi ve Uzlaştırmacı Portal mobil uygulamaları hayata geçirildi07 Ağustos 2020 Cuma 16:35
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi07 Ağustos 2020 Cuma 16:35
  • Sanatçı Uğurtan Sayıner'e bakanlıktan ziyaret07 Ağustos 2020 Cuma 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti