  • BIST 1.453,300
  • Altın 482,30
  • Dolar 8,3900
  • Euro 9,8400
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı

Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan “Reflektör Tak, Görünür Ol” projesi kapsamında Kahramankazan’da traktör sahiplerine reflektör hediye edildi. Çiftçiler reflektörlerini traktörlerine düzenlenen törenle taktı. 
Traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı

Kahramankazan Belediyesi, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle anlamlı bir proje hayata geçirildi. Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan ““Reflektör Tak, Görünür Ol” projesi kapsamında düzenlenen törenle, traktör sahiplerine reflektör hediye edildi. Salı Pazarı’nda düzenlenen törene Kahramankazan Belediyesi, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile çiftçiler katıldı. Çiftçilerin Pazar alanına getirdiği traktörler renkli bir görüntü oluşturdu. Tören kapsamında traktörlere ve traktör römorklarına reflektörler takıldı. 

traktor-sahiplerine-reflektor-dagitildi-(10).jpeg

Kurallara uyalım, dikkatli olalım

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’ın yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu doğrultuda ilçede traktör kullanımının yüksek oranda olduğunun altını çizdi. Hayata geçirilen projenin bu açıdan oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Oğuz, “Değerli çiftçilerimiz ve traktör sahiplerimize verdiğimiz bu anlamlı hediye ile farkındalık yaratmak istiyoruz. Trafikte kaybettiğimiz her bir can, bizleri çok üzüyor. Bu projeyle inşallah bu can kayıplarının önüne geçilmesi sağlanacak. Trafiğe çıkan tüm sürücü ve yayalarımızın dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum” diye konuştu.

traktor-sahiplerine-reflektor-dagitildi-(11).jpeg
Çiftçiler de proje kapsamında kendilerine reflektör hediye edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kumbaralarını afetzedeler için açtılar26 Ağustos 2021 Perşembe 00:15
  • Pursaklar'da hayvanlar güvende25 Ağustos 2021 Çarşamba 01:15
  • Keçiören'de eğlencenin adresi25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:45
  • Etkinliklerle dolu sünnet şöleni 25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:30
  • Detaylı ilaçlama25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:15
  • Park sayısı artıyor24 Ağustos 2021 Salı 16:18
  • Pursaklar'da Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva24 Ağustos 2021 Salı 01:30
  • Akülü araçlar için şarj istasyonları kuruldu24 Ağustos 2021 Salı 01:15
  • Sağduyu ve Dereboyu Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi 24 Ağustos 2021 Salı 01:00
  • Büyükşehir'in temizlik filosu genişliyor24 Ağustos 2021 Salı 00:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti