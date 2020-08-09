Traktör şarampole devrildi; aynı aileden 2'si ağır 4 yaralı

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün sürüklenip şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Büğdüz Köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan merkeze bağlı Kökez köyüne giden Halil Acar'ın (53) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sürüklenerek, şarampole devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü Halil Acar, eşi Gülay Acar (48), kızı Canan Acar (26) ile oğlu Musa Berk Acar (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma ekibinin traktörün altından çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gülay Acar ameliyata alınırken, sürücü Halil Acar ve oğlu Musa Berk Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.