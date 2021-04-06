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Traktörle kanala düştü, kalp masajıyla yaşama döndürüldü

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, Arkın Adlım (47), kullandığı traktörle kanala düştü.
Traktörle kanala düştü, kalp masajıyla yaşama döndürüldü

Kaza, Dinar ilçe merkezindeki Menderes Irmağı’na bağlanan sulama kanalında meydana geldi. Arkın Adlım yönetimindeki römorkunda moloz yüklü 03 F 1784 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Traktör kanalda ters dönerek durabilirken, römork ise yukarıda kaldı. Traktörün altına bacağı sıkışan Arkın Adlım, yaklaşık 1 metre derinlikteki suyun içinden çıkmayı başaramadı.

İTFAİYE VE ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verip, yardıma koştu. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek müdahale etti. Traktör zincirle kepçeye bağlanarak havaya kaldırılırken, suya giren itfaiye ekipleri ise Arkın Adlım’ı kurtarmak için mücadele etti.

DURAN KALBİ, MÜDAHALEYLE ÇALIŞTIRILDI

Ekiplerin çalışmasının ardından Arkın Adlım sudan çıkarılabildi. Yaşam belirtisi göstermeyen Arkın Adlım’a sağlık ekipleri sedyede bir süre kalp masajı yaptı. Bu müdahale sonrası yaşama döndürülen Arkın Adlım, Dinar Devlet Hastanesi’ne, oradan da Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Adlım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Traktör ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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