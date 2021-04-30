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Traktörün altında kalan çiftçi öldü

BURSA'da çiftçi Kadir Kaymak (67), direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesiyle hayatını kaybetti.
Traktörün altında kalan çiftçi öldü

Kaza, saat 17.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Tatkavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Kadir Kaymak’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, takla attı. Kaymak, ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaymak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymak’ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadir Kaymak’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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