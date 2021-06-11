  • BIST 1.457
  • Altın 515,697
  • Dolar 8,4223
  • Euro 10,2682
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Trakya, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor.
Trakya, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, zamanla Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 408 oldu10 Haziran 2021 Perşembe 19:00
  • Siirt'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı10 Haziran 2021 Perşembe 16:03
  • Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı10 Haziran 2021 Perşembe 16:02
  • Şırnak’ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı10 Haziran 2021 Perşembe 16:02
  • Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'da ziyaretlerde bulundu10 Haziran 2021 Perşembe 14:54
  • Fatih'te otelde yangın10 Haziran 2021 Perşembe 14:01
  • Türkiye'nin bazı bölgelerinde yarın sağanak bekleniyor10 Haziran 2021 Perşembe 13:32
  • Ankara Barosu Başkanı ‘dini değerleri aşağılama’ suçlamasıyla ifade verdi10 Haziran 2021 Perşembe 13:23
  • Çanakkale Boğazı'nda 2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı10 Haziran 2021 Perşembe 13:14
  • TIR'ın dorsesi alev alev yandı10 Haziran 2021 Perşembe 13:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti