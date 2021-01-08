Trakya Teknopark modeli Balkanlar'a 'ihraç' ediliyor

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz, "Üniversite olarak biz de teknopark modelimizi Balkanlar'a ihraç ederek ülkemizin ihracat kalemlerine bir yenisini daha ekliyoruz." dedi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Teknopark modelini Balkanlar'a ihraç ederek Türkiye'nin ihracat kalemlerine bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz ile beraberindeki heyet, Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığını ziyaret etti.

TÜ heyeti ziyarette, Genel Müdür Kreshnik Thaqi, Bakan Danışmanları Lumturiye Kurtişay, Mert Aşıkferki ve Selima Mustafic'ten oluşan Kosova heyetiyle bir araya gelerek Kosova Teknopark'ın işleyiş, modelleme, yapısal düzenlemeler ile inovasyon ve istihdama yönelik görüşmeler yaptı.

Rektör Yardımcısı Türkyılmaz, Trakya Teknopark modelinin Kosova'ya taşınması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Üniversite olarak Balkanlar'a her alanda hizmet etmeye çalıştıklarını aktaran Türkyılmaz, Türkiye’nin güçlü ihracat repertuvarına Teknopark modelini de eklediklerini ifade etti.

Kosova'da kurulacak teknoparkın kuruluş ve işleyiş faaliyetlerinde Trakya Teknopark'ın rehberlik edeceğini belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Teknopark modelimizi Kosova ile Balkanlar'a taşıyacak olmak bizleri gururlandırıyor. Teknolojiden tekstile, otomotivden ağır sanayi ürünlerine kadar ülkemizin marka değeri yüksek ürünleri tüm dünyaya ihraç ediliyor. Trakya Üniversitesi olarak biz de teknopark modelimizi Balkanlar'a ihraç ederek ülkemizin ihracat kalemlerine bir yenisini daha ekliyoruz.

Bunu anlamlı kılan en önemli özellik, bu desteği karşılıksız sağlıyor olmamız. Bizim Balkanlar'a vermiş olduğumuz katkılar karşılığında hiçbir maddi beklentimiz olmadı, olmayacak çünkü bizim bir sevdamız, bir derdimiz var. Bu sevdamızın hiçbir maddi karşılığı olamaz."

Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Kreshnik Thaqi de eğitimden sağlığa, kültürden bilime kadar birçok alanda Kosova'ya destek veren Trakya Üniversitesine teşekkür etti.

Ziyarette, Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir, Özel Kalem Birimi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada ve Trakya Üniversitesi mezunu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Başdanışmanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Başkanı Levent Buş da hazır bulundu.