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Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Trakya'da kar yağışı başladı.
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Tekirdağ'da kar nedeniyle kent merkezinin bir bölümü kısa sürede beyaza büründü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolların kapanma olasılığına karşı temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarırken, yolda kalan bazı araç sürücülerine de yardımcı oluyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli için "turuncu" uyarı verilmişti
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "turuncu" uyarı verilen Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ise 5 santimetre olarak ölçüldü. 

Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkileri ile Kofçaz ilçesinin yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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