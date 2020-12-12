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Trakya'da sağanak başladı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giren Trakya'da sağanak başladı.
Trakya'da sağanak başladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman etkisini arttırıyor.

Edirne'de yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı kişiler şemsiyeleriyle bazıları ise kaldırımlarda saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kırklareli
Kırklareli kent merkezinde sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması için rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı.

Tekirdağ
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

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