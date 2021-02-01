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Trakya'da sağanak etkili oluyor

Trakya'da aniden başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.
Trakya'da sağanak etkili oluyor

Trakya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araç sürücüleri, sağanak ve su birikintileri dolayısıyla trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Vatandaşlar, şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kırklareli
Kırklareli'nde aniden başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri ile otobüs duraklarında yağmurun dinmesini bekledi.

Bazı kent sakinleri de şemsiye, karton kutu ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle zaman zaman trafikte de aksamalar yaşandı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışın çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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