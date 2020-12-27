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Trakya'da son bir haftada 6.5 ton sahte içki ele geçirildi

Yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonlarda 6,5 ton sahte içki ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği bildirildi.
Trakya'da son bir haftada 6.5 ton sahte içki ele geçirildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonlarda 6,5 ton sahte içki ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Trakya'da güvenlik güçleri, 20-27 Aralık tarihlerinde yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Edirne, Kırklarekli ve Tekirdağ'da bazı ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 6 bin 500 litre sahte içki, 327 litre etil alkol, 776 şişe kaçak içki yapımında kullanılan aroma ve esans ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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