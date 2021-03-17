  • BIST 1.582
  • Altın 419,116
  • Dolar 7,5113
  • Euro 8,9334
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Trakya'da 'zirai don' hububat ekili bazı arazilerde ürünlere zarar verdi

Trakya'da yüksek kesimlerde özellikle geceleri sıfırın altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle hububat ekili arazilerdeki ürünlerin bir kısmı zarar gördü.
Trakya'da 'zirai don' hububat ekili bazı arazilerde ürünlere zarar verdi

Ürünleri zarar gören üreticiler buğday, arpa ve yulaf ekili arazilerinde oluşan sararma nedeniyle Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

İl Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığındaki ekipler hububat ekili arazilerde inceleme yaptı.

Erken ekim ve yanlış tohum seçiminden kaynaklı
İnceleme sonrası Aksoy, AA muhabirine erken ekim ve yanlış tohum seçiminden kaynaklı bazı tarlalarda soğuk hava kaynaklı zarar oluştuğunu tespit ettiklerini söyledi.

Aksoy, bu nedene bağlı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekili alanlarda yüzde 5 ile 10 arasında bir zarar oluştuğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

Bu sorunu yaşayan çiftçilere gerekli desteğin verileceğinin altını çizen Aksoy, durumun Bakanlığa bildirildiğini kaydetti.

Çiftçilerin Trakya koşullarına uygun tohum seçimi yapmaları gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Tohum seçiminden dolayı olan bir sıkıntı bu. Çiftçilerimizi daha önce uyarmıştık yazılı olarak. 10 yılda bir 5 yılda bir böyle soğuk zararı oluyor sonra da böyle durum ortaya çıkıyor." dedi.

Asilbeyli köyünde çiftçilik yapan Refik Gürsoy da oluşan zarar nedeniyle bazı tarlalarındaki buğdayları sökerek yeniden ekim yaptıklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko, muhalefete birleşme çağrısı yaptı17 Mart 2021 Çarşamba 09:58
  • Denizi kaplayan 'müsilaj', balıkçının kabusu oldu17 Mart 2021 Çarşamba 09:47
  • Doğa Koruma, falezlere ışıklandırmanın iptalini istedi17 Mart 2021 Çarşamba 09:45
  • İkinci İspanya Savaş Gemisi de Karadeniz'de 17 Mart 2021 Çarşamba 09:43
  • Rize’de 'risk azaltma' planıyla sel afetlerinde can ve mal kayıplarının nedeni belirlendi17 Mart 2021 Çarşamba 09:41
  • Mahalle bekçilerinin üzerine panelval süren alkollü sürücüye ceza yağdı17 Mart 2021 Çarşamba 09:40
  • Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yeni kararlar açıklanacak17 Mart 2021 Çarşamba 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi17 Mart 2021 Çarşamba 09:25
  • ABD'nin Georgia eyaletinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü17 Mart 2021 Çarşamba 09:20
  • Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, göreve başlaması dolayısıyla Türk-Amerikan toplumuna seslendi17 Mart 2021 Çarşamba 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti