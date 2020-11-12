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Trakya'nın filme konu olan ünlü 'Yapıncak yaprağı' tescillendi

Yörede "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak üzümünün tescil edilen tüysüz ve narin yapılı asma yaprağı, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden zeytinyağlı sarmalarda tercih ediliyor.
Trakya'nın filme konu olan ünlü 'Yapıncak yaprağı' tescillendi

Zeytinyağlı sarmanın ana malzemesi olarak tercih edilen, Tekirdağ'da yetiştirilen Yapıncak üzümünün tüysüz ve ince narin yapılı yaprağı tescillendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Ziraat Odası Başkanlığının, Türk Patent ve Marka Kurumuna, Yapıncak asma yaprağına coğrafi işaret almak üzere geçen yıl yaptığı başvuru kabul edildi.

Bölgenin değerli üzümü olan ve yörede "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak cinsi üzümün asma yaprağı, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden zeytinyağlı sarmalarda tercih ediliyor.

Asmanın sadece üzüm için yetiştirilmediği bölgede, hafif ekşi tadı olan yaprağını meyvesinden daha pahalı hale getiren en önemli özelliği ise tüysüzlüğü, az damarlı ve ince yapılı olması.

Kentin, Karacakılavuz Dimi dokuması, Malkara eski kaşar peyniri, Tekirdağ köftesi ve Tekirdağ peynir helvasından sonra coğrafi işaret alan beşinci ürünü olan "Tekirdağ Yapıncak salamura asma yaprağı"nın, dünyaca meşhur Tokat yaprağına rakip olarak ününün arttırılması hedefleniyor.

"Kınalı Yapıncak ismiyle filmlere konu olmuş bir üzüm"
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine, enstitü olarak en önemli görevlerinin Türkiye'ye yeni üzüm çeşitleri kazandırmak, üretim teknolojilerini geliştirmek, üreticilerin bağcılıkla ilgili sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.

Asma fidanı üretimiyle üreticilerin fidan ihtiyacını da karşıladıklarını belirten Kiracı, "Yapıncak üzüm çeşidi Tekirdağ'ımızın önemli bir değeri. Hatta 'Kınalı Yapıncak' ismiyle filmlere bile konu olmuş bir üzüm çeşidimiz. Bu çeşidin sadece üzümü değil yaprağı da kıymetli. Yaprağı sarmalık olarak geleneksel mutfağımızda yer bulan bir çeşit. Biz bunu daha önceden biliyorduk ve coğrafi işaret tescil işlemlerini tamamladık." diye konuştu.

"Bağda 12 farklı üretim modeli kurduk"
Kiracı, asma yaprağına yönelik çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu çeşidin sadece yapraklık olarak mı yetiştirilmesi daha karlı ve daha yüksek gelir elde etmeye olanaklı, üzümüyle birlikte mi yetiştirilmesi gerekiyor, üreticinin hem üzümünü hem yaprağını mı toplaması gerekiyor gibi konularda 2018'de çalışma başlattık. Çalışma çerçevesinde bu bağda 12 farklı üretim modeli kurduk. Bu üretim modellerinden üretici ne kadar yaprak toplamalı, kaç kere toplamalı ve ne kadar üzüm bırakmalı asma üzerinde bunun çalışmasını yaptık. 2019’da bu çalışmayı tamamladık ve sonuçlarına göre 5 kere yaprak toplamak ve üzümün de yarısını bırakmak üreticilerimize birim alandan en yüksek gelir elde etmeyi olanaklı kılmaktadır."

Enstitüde Türkiye'nin yerel üzüm çeşitleri üzerine çalışan Tamer Uysal ise Yapıncak cinsinin Türkiye'nin değerli bir yerel üzüm çeşidi olduğunu dile getirdi.

2019'un mayıs ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret almak üzere başvurduklarını anlatan Uysal, "Hazırladığımız dosya değerlendirildi ve olumlu kabul edildi. 'Tekirdağ Yapıncak Salamura Asma Yaprağı' menşe adıyla coğrafi işaretini aldı." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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