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Trans birey ve arkadaşları önce gasbetti, ardından hamama götürüp fuhşa tövbe ettirdi

Bursa'da L.G. (33), fuhuş yapmak için trans birey V.D. (27) ile buluştuğu sırada, 4 kişi tarafından gasbedildi.
Trans birey ve arkadaşları önce gasbetti, ardından hamama götürüp fuhşa tövbe ettirdi

Olay, 24 Eylül'de merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Fabrika Caddesi’nde meydana geldi. L.G., iddiaya göre fuhuş yapmak için aradığı trans birey V.D. ile anlaştı. L.G., bir süre sonra V.D.'yi Santral Garaj Mahallesi'nden otomobiliyle aldı. V.D. otomobile bindikten sonra telefonla aradığı bir kişiye "Soğanlı’ya gidiyorum, gel" dedi. Soğanlı Mahallesi girişinde L.G.'nin otomobilinin önü, bir araçla kesildi. Araçtan inen S.K., C.Y., A.S. ve A.A. pompalı tüfek doğrultarak L.G. ve V.D.'yi otomobilden indirdi.

'FUHUŞ YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN ÖZÜR DİLERİM'

Şüpheliler, L.G.'nin parasını ve cep telefonunu gasbetti. 4 kişi daha sonra iddiaya göre, V.D. ile aralarında bir bağlantı olmadığını düşünmesi için L.G.'ye "Trans biriyle fuhuş yaptın, tövbe edeceksin" dedi. Şüpheliler L.G.'ye zorla "Trans biriyle fuhuş yapmayı düşündüğüm için özür dilerim. Bir daha fuhuş yapmayacağım" dedirterek, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

'ABDEST ALACAKSIN' DİYE HAMAMA GÖTÜRDÜLER

V.D. ve S.K.'yi olay yerinde bırakan C.Y., A.S. ve A.A., L.G. ile otomobiline binip, ATM'ye gitti. 3 şüpheli, silah zoruyla L.G.'ye 20 bin TL'sini kendi hesaplarına havale ettirdi. İşlemin ardından şüpheliler L.G.'ye "Temizlenip, abdest alacaksın" diyerek hamama getirdi. C.Y., A.S. ve A.A., L.G. hamamda yıkandı. 3 şüpheli, yıkandıktan sonra L.G.’ye "Bir daha fuhuş yapmayacağım, tövbe ediyorum" dedirtti. Şüpheliler, hamamdan çıktıktan sonra L.G.'yi serbest bıraktı.

YAKALANDILAR

L.G., polis merkezine giderek, yaşadıklarını anlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, L.G.'nin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. L.G.'nin verdiği ifade doğrultusunda, gittikleri yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 4 kişinin kimliğini belirlendi. Şüphelilerin Hürriyet Mahallesi'nde oturduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla S.K., A.S., C.Y. ve A.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette verdikleri ifadede, olayın trans birey V.D.'nin planı olduğunu, tüm yaptıklarını L.G.'nin V.D. ile aralarındaki bağlantıyı anlamaması için yapıldığını  itiraf etti. Bunun üzerine polis, V.D.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, 'nitelikli yağma' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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