Trans yağ nedir, hangi gıdalarda bulunur? İşte trans yağın zararları?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan taslak yönetmelikle gıda ambalajlarındaki 'trans yağ içerir' ibaresinin kaldırılacağı haberleri, trans yağ nedir, hangi gıdalarda bulunur, trans yağın zararları neler sorularını gündeme getirdi.

Ekonomi gazetesi Dünya’nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmelik hazırladı; trans yağ içeren ürünlerin etiketlerinde yer alan 'trans yağ içerir' ibaresi kaldırılıyor. Bu ifadenin kaldırılması, bir üründe trans yağ olup olmadığının bilinememesi anlamına geliyor.

Mevcut mevzuata göre, trans yağ içermeyen gıdalarda "ürünlerimizde trans yağ yoktur' bilgisi yer alıyor.

Bakanlıkça hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı kabul edilirse gıda ürünlerinde 'trans yağ' olsa da olmasa da etikete yazılamayacak ve tüketici trans yağ olup olmadığını bilemeyecek.

Bazı ürünlerin etiketinde yer alan 'ürünlerimizde trans yağ yoktur' ibaresi de böylece yasaklanmış olacak.

Taslağın 7. maddesine göre, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin 35.maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi şu şekilde değiştiriliyor: "7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan taslak yönetmelikle gıda ambalajlarındaki 'trans yağ içerir" ibaresinin kaldırılacağı haberleri, trans yağ nedir , hangi gıdalarda bulunur , trans yağın zararları neler sorularını gündeme getirdi.

Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

Trans yağ nedir?

MedicalPark’ın verilerine göre, trans yağ sağlığa oldukça zararlı bir yağ çeşididir. Bu yağ çeşidinin çok miktarda tüketilmesi; diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalıkları gibi pek çok hastalık açısından risk oluşturur.

Ambalajlı ürünlerde ve restoranlarda sıklıkla kullanılan bu yağ çeşidi toplumun genel sağlık durumuna zarar verir.

Trans yağın zararları nelerdir?

Aşırı trans yağ tüketimi kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırır. Trans yağ oranı yüksek besinlerle beslenme, vücutta LDL (kötü kolesterol) ve HDL (iyi kolesterol) arasındaki dengeyi bozar. LDL'nin HDL'ye oranını artırır. Dolayısıyla vücuttaki kötü kolesterol oranı artar. Bu durum kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Kişide kalp ile ilgili koroner arter hastalığı, kalp krizi gibi rahatsızlıkların görülme ihtimalini artırır. Diyette tüketilen trans yağ miktarının azaltılması kalp hastalıklarından korunmada etkili olabilir.

Trans yağ nelerde bulunur?

Bitkisel sıvı yağların oda sıcaklığında katı hale gelmesini sağlayan kimyasal işlemlerden geçerek üretilen trans yağlar; besinlerin raf ömrünü uzatmak, daha lezzetli olmalarını sağlamak gibi pek çok amaçla çeşitli ürünlerde kullanılır. Gıda sektöründe trans yağ içeriği en yüksek besinler:

Margarin

Ekmek, pasta gibi unlu mamüller

Patlamış mısır

Dondurma

Atıştırmalıklar

Patates kızartması, çıtır tavuk gibi fast foodlar

Kahve kreması olarak sayılabilir.

Trans yağ neden kullanılır?

Trans yağlar; ucuz, kullanımı kolay ve uzun süre bozulmadan bekleyebilen bir yağ çeşididir.

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