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TransAnatolia 2020'nin açılış töreni gerçekleştirildi

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Rally Raid'in açılışı İstanbul'da gerçekleştirildi.
TransAnatolia 2020'nin açılış töreni gerçekleştirildi

Bu sene 10. kez düzenlenen TransAnatolia 2020'nin seremonik startı, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı İş Etkinlik ve Turizm Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Füsunoğlu'nun katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda verildi.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde böylesi kapsamlı bir organizasyonu düzenleyebildikleri için son derece mutlu olduklarını aktararak, "TransAnatolia, Türkiye'nin tanıtımı adına çok önemli bir organizasyon. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına katkılarından dolayı minnettarız. İstanbul'un sembollerinden biri olan Dolmabahçe Sarayı'ndan start aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yarın Kemerburgaz Kent Ormanı'ndan başlayacak 2 bin 850 kilometrelik yarışta, 25 motosiklet, 37 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV olmak üzere 70 aracın mücadele edeceği aktarıldı. Katılımcıların, İstanbul'dan başlayıp, Bolu Abant, Haymana ve Karadağ'a kadar devam edecekleri, yine aynı rotayı takip ederek Şile'de finiş görecekleri duyuruldu.

Yarışa katılan yabancı sporcular arasında, motosiklet kategorisinde Fransız Xavier De Soultrait, İtalyan Alessandro Botturi, 2019 TransAnatolia birincisi İtalyan Maurizio Gerini, son Dakar yarışında geçirdiği kaza sonrası ilk kez Türkiye'de yarışa katılacak Fransız Adrien Van Beveren, Fransız Red Bull pilotu Camille Chapeliere ve iki kez İtalya Şampiyonu olan Jacopo Cerutti gibi isimlerin yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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