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Transfer döneminin en çok konuşulan isimleri belli oldu

Futbolda 17 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 8 Eylül itibariyle sona erdi. Türk kulüpleri transfer döneminde birbiriyle yarışırken, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle öne çıkan kulüp Beşiktaş oldu.
Transfer döneminin en çok konuşulan isimleri belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, futbolda transfer döneminin medya karnesini çıkardı. Kurumun, 15 bini aşkın gazete, dergi ve haber sitesini tarayarak gerçekleştirdiği medya araştırmasında, 17 Haziran- 8 Eylül tarihleri arasında, transferi en çok konuşulan isim 12 bin 587 haberler Rachid Ghezzal oldu. Geçen sene Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ghezzal’ın ismi Galatasaray’la da anılmıştı.

Uzun süredir ismi Beşiktaş’la anılan ve yaz transfer döneminde kadroya katılan Alex Teixeria 10 bin 718 haberle ikinci sırada yer alırken, Kenan Karaman 10 bin 96 haberle üçüncü, Valentin Rosier ise 9 bin 908 haberle dördüncü sırada yer buldu.

İLK 11'E GİREN DİĞER İSİMLER

Süper Lig’e hızlı bir giriş yapan Trabzonspor’un yeni transferi Gervinho ise 9 bin 648 haberle transfer döneminin en çok konuşulan beşinci ismi oldu. Transfer döneminde en fazla konuşularak ilk 11 isim arasına giren diğer futbolcular ise, Salih Uçan (8 bin 567) , Alexandru Cicaldau (8 bin 310), Mario Balotelli (8 bin 225), Michy Batshuayi (8 bin 53), Belhanda (7 bin 22), Caner Erkin (6 bin 840) olarak sıralandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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