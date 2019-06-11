Transfer resmen bitti: İlk fotoğrafı geldi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli takımla yollarını ayıran sağ bek Şener Özbayraklı'nın sosyal medyada yaptığı bir hareketi adının anıldığı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Takımdan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını da hesabından kaldırdı.
Öte yandan dün akşam saatlerinden Şener Özbayraklı'nın Galatasaray için sağlık kontrolünden geçerken çekilen fotoğrafları da sosyal medyaya düştü.
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