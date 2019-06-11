Transfer resmen bitti: İlk fotoğrafı geldi

Gelecek sezon da hem şampiyon olmak hem Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Galatasaray bir yandan da bu yıl istediği başarıları elde edemediği Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyerek transfer çalışmalarını sürdürüyor.